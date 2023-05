Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat ca a arestat 52 de persoane, sambata, in ziua incoronarii regelui Charles al III-lea, potrivit CNN. Poliția Metropolitana a confirmat ca au fost efectuate mai multe arestari in centrul Londrei și a ieșit public cu un discurs pentru a-și justifica gestul: „Astazi…

- O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara. Un copil de 3 ani a fost scos din apa, iar medicii unui echipaj de Ambulanta au declarat decesul acestuia. Doi copii si doi adulti sunt in continuare disparuti. Mobilizare de forțe, duminica seara, pentru salvarea unor…

- Un nou razboi mondial este probabil, insa el nu este inevitabil, a declarat marti vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a subliniat ca o „impartire linistita” a Ucrainei este „mai buna” decat un razboi mondial si a invocat in context „aspiratii” in acest sens ale…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața pe DN6, la ieșire din Alexandria. Un autocar care transporta persoane s-a ciocnit cu un autoturism care circula cu viteza. Potrivit primelor informații 8 persoane au fost ranite și transportate la spital. Accidentul s-a produs intre Alexandria și Vitanești,…

- O basculanta incarcata cu nisip și pietriș s-a rasturnat vineri dimineața pe autostrada A1, blocand circulația in ambele sensuri. Echipajele de intervenție sosite la fața locului nu l-au mai putut salva pe șofer. Accidentul s-a produs la kilometrul 53 pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, in zona localitatii…

- Fermierii romani s-au trezit. Dupa ce in țarile vecine, Bulgaria și Ungaria, fermierii protesteaza de peste o saptamana, a venit și randul conaționalilor. Fermierii din Bulgaria, Ungaria și Romania au ajuns la disperare. Mii de fermieri au blocat vineri vamile, in semn de protest fața de Comisia Europeana,…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…