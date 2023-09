Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier s-a produs in urma cu puțin timp in zona localitații Bolotești. O mașina a intrat in viteza intr-o turma de oi și, potrivit martorilor, a ucis cinci ovine. Din precizarile primite de la IPJ Vrancea, nicio persoana nu a fost ranita in eveniment. Vom reveni cu informații. Articolul…

- Un echipaj format din patru cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Profesor Grozea Nicu” din Rastoaca a participat la o mobilitate de formare ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic in domeniul educatiei școlare KA210 “NO TO BULLYING”. Proiectul se desfașoara pe o durata de 2 ani și este cofinantat…

- Cel mai important moment pentru pompierii vranceni, este marcat in fiecare an, incepand din anul 2014, la data de 23 iulie, cand salvatorii sarbatoresc „Ziua Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea”. Premergator acestei zile, anul acesta, a fost organizata o…

- Astazi vom afla o mica parte din povestea lui Teodor-Alexandru Vulcan, un tanar originar din Focșani care, anul acesta, la absolvirea Facultații de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhulˮ din cadrul Universitații din București, a primit o diploma onorifica cu titlul „Summa cum laudeˮ, fiind numit șef…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 10-07-2023 ora 13 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 10-07-2023 ora 13:15 pana la : 10-07-2023 ora 14:30 In zona : Județul Vrancea: Vidra, Vizantea-Livezi, Nereju, Tulnici, Vrancioaia, Reghiu, Nistorești, Paltin, Paulești, Andreiașu…

- Echipa de junioare II nivel 4, medalie de bronz Școala de gimnastica de la Focșani, care a dat, in timp, Romaniei și lumii mari campioane, produce in continuare sportive de calitate. Au dovedit-o și recent incheiatele competiții care au avut loc la Ploiești, in Sala Olimpia, in perioada 13- 17 iunie…