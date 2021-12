(GALERIE FOTO) Când va fi gata modernizarea drumului județean Valea Stanciului – Padea Cand va fi gata modernizarea drumului județean Valea Stanciului – Padea. Trei drumuri județene importante din Dolj s-au aflat, in acest an, intr-un amplu proces de modernizare. Daca la DJ 552 Craiova – Cetate (67 km) s-a turnat deja primul strat de asfalt, iar la DJ 561A Giurgița – Moțaței – Plenița (72 km) s-a ajuns la turnararea asfaltului, in lucru s-a aflat și DJ 561B, tronsonul Valea Stanciului (Horezu Poenari) – Padea. Este vorba de cei 12 kilometri din drumul județean Segarcea – Zaval (km 12+130 – km 24+260), pentru care Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut fonduri europene in cadrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

