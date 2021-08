Stiri pe aceeasi tema

- Sirhan Sirhan, barbatul de origine palestiniana condamnat pentru asasinarea, in 1968, a senatorului american Robert F. Kennedy, a obținut vineri aprobarea pentru a fi eliberat condiționat, dupa 53 de ani petrecuți in inchisoare. Soarta deținutului in varsta de 77 de ani se afla acum in mainile guvernatorului…

- Legea statului american Iowa, unde premierul Florin Cițu a fost prins baut la volan in urma cu 20 de ani, pedepsește conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice cu inchisoare și amenda. Potrivit legii din Iowa, șoferii de vehicule non-comerciale, cu varsta de peste 21 de ani, care…

- Scena politica clocotește dupa apariția in spațiul public a informației potrivit careia premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in America, fiind prins baut la volan. Informația a fost confirmata de premier in timpul unui briefing, spunand ca a fost “o greșeala din tinerețe” și ca a platit…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiționata a lui Liviu Dragnea, pentru ca fostul lider PSD nu numai ca s-a comportat exemplar pe durata pedepsei, ci și pentru fapul ca timpul petrecut de acesta in inchisoare a fost suficiet pentru reeducarea sa. In motivarea Tribunalului Giurgiu, care…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a parasit penitenciarul Rahova. Liviu Dragnea a stat de vorba cu jurnaliștii. A spus ca a fost o peroada de chin și de umulințe. Despre partidul pe care l-a condus a spus ca “a devenit un partid de opereta condus de oameni lași”. Liviu Dragnea a mai spus ca va […] The…