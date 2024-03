Stiri pe aceeasi tema

- David Lazar, 32 de ani, s-a accidentat la mana și va lipsi aproximativ o luna. Tocmai in momentul in care prinsese din nou un loc de titular la Universitatea Craiova. Universitatea Craiova și Ivaylo Petev nu au liniște nici dupa victorie. Juveții au invins FC Voluntari, scor 2-1 luni seara, a doua victorie…

- Derby-ul dintre Rapid și CSM București, caștigat de gazde cu 30-28, a avut iz de Liga Campionilor. Rapid a caștigat pentru prima data dupa 15 meciuri in fața liderului, iar atmosfera a fost cu adevarat europeana. La meci au asistat și doua personalitați ale handbalului european: selecționerul iberic…

- Rapid – CSM București, derby-ul din Liga Florilor, are loc astazi incepand cu ora 18:00 și va fi transmis in direct de catre Pro Arena și in format live text de catre GSP. Partida din etapa a 16-a, din campionatul național de handbal feminin, are o miza ridicata pentru giuleștence, pe langa orgoliile…

- Rapid a cerut un penalty in minutul 47 al derby-ului cu Rapid, la scorul de 1-1. Duelul dintre Rrahmani și Velkovski a fost analizat in camera VAR, dar fara succes pentru giuleșteni. Prima repriza a derby-ului Dinamo - Rapid a fost una liniștita, fara intrari tari și fara faze controversate. George…

- Comisia de Disciplina a stabilit sancțiunile pentru incidentele provocate de suporteri la meciurile CFR Cluj - ”U” Cluj 4-0 și Petrolul - Rapid 0-0.Dupa derby-ul de la Cluj, Comisia de Disciplina a dictat o amenda in valoare de 22.500 de lei pentru CFR Cluj și una de 15.000 de lei pentru Universitatea.Clubul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #20, prima runda din anul 2024. „Capurile de afiș” sunt derby-urile Rapid - FCU Craiova și Petrolul - Dinamo. Runda cu numarul 20 din Superliga debuteaza vineri, pe 19 ianuarie, cand de la ora 17:00 este programat duelul dintre Sepsi și Poli Iași. …