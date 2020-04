Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primul oraș din Romania in care oamenii sunt obligați sa poarte masca de protecție atunci cand ies pe strada Galați este primul oraș din țara care impune regula conform careia oamenii sunt obligați sa poarte masca de protecție atunci cand ies pe strada. Comitetul Judetean pentru Situatii…

- Galați: Purtarea maștii sau eșarfei pe fața, obligatorie de luni Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Arhiva Foto: Jandarmeria Galați Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați a luat o masura importanta pentru protejarea populației…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…

- „In jur de 65-70% din echipamentele de protecție pentru medici pe care Romania a reușit sa le cumpere merg la personalul medical din spitale și la direcție de sanatate publica, iar 30-35% ajung la echipajele SMURD, la cele de pe ambulanțe și la personalul medical din UPU”, a afirmat, șeful Departamentului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Județul Maramureș va institui și pe timpul zilei interdicțiile de circulație care sunt valabile acum numai noaptea la nivel național. Deplasarile persoanelor vor fi limitate și vor trebui sa fie justificate și intre orele 6:00 și 22:00. Este primul județ care instituie astfel de masuri. Comitetul Județean…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Grupurile mai mari de trei persoane nu mai au voie sa staționeze pe spațiul public din orașul Harșova, scrie portalul de știri constanțean Info-sud-est.ro. Decizia a fost luata, miercuri, pentru prevenția raspandirii coronavirusului de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența a orașului. “Se…