Galaţi: Femeie scoasă de sub dărâmături de pompieri O femeie de 67 ani din Galati a fost salvata, duminica, de pompierii militari, dupa ce bucataria de vara in care se afla s-a prabusit peste ea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, femeia se afla in bucataria de vara in momentul in care, din cauza infiltratiilor de apa, aceasta s-a prabusit in beciul de sub ea, iar victima a fost prinsa sub daramaturi. "Femeia a fost scoasa de pompieri de sub daramaturi, constienta si a fost preluata de echipajul de pe ambulanta. A refuzat transportul la spital", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

