- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi in Zona Libera Galati o fabrica de baterii pentru masinile electrice. Este vorba despre o investitie de 1,4 miliarde euro. Va genera in final circa 8.000 de locuri de munca, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, anuntul…

- Compania chineza Huayou Cobalt va efectua in Ungaria o investitie uriasa, in valoare de 520 de miliarde de forinti (1,4 miliarde de euro), si va crea 900 de noi locuri de munca prin construirea in localitatea Acs a primei sale fabrici europene, in care va produce catozi pentru baterii electrice, a anuntat…

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Imobilul fostului Liceu Metalurgic din Galati va deveni sediu pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei (SPCEP) in urma unei investitii cu fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), informeaza, marti, Biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate, Primaria…