- Tinerii artiști caștigatori ai competiției internaționale „Youth of Music 2021” – organizata de Muzeul Municipiului București și Asociația MuseArt – sunt pregatiți sa-și dovedeasca talentul, dedicarea și competența in cadrul intalnirilor cu publicul iubitor de muzica clasica. Numarul mare de participanți…

- In Sala de concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc joi, 8 iulie a.c., ora 19.00, un concert extraordinar de muzica de camera susținut de Trio „Les nimphes a la fontaine”. Membrii formației sunt profesori ai Universitații Transilvania din Brașov, Facultatea…

- Pentru iubitorii muzicii din Sfantu Gheorghe, și nu numai, Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, la inceput de saptamana, doua concerte: unul de pian și unul de flaut și pian. Astlef, in sala de concerte a instituției de cultura (Casa bastion, Sf. Gheorghe str. Oltului nr. 6) va avea loc astazi, la…

- Pentru prima data de la inceputul pandemiei, in Sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, a anuntat miercuri conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita in acest an in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, organizatorii pregatind pentru data de 1 iunie numeroase activitati culturale, sportive si de divertisment, au anuntat joi autoritatile locale. „Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, anul acesta copiii sunt asteptati…

- In timp ce, la Bucuresti, Adunarea Deputatilor proclama la 1/13 mai 1866, cu 109 voturi din 115, hotararea ei nestramutata de a mentine “o Romanie una si nedespartita”, iar pe printul Carol ca “principe ereditar al Romaniei”, acesta se afla pe drum spre Romania, unde a sosit la 8/20 mai. Calatoria pe…

- „Suntem incantați sa organizam din nou in acest weekend Targul Producatorilor și Mestesugarilor. Este un eveniment popular de care se bucura mulți, pentru care de data aceasta am primit autorizațiile necesare și autoritațile au considerat ca este sigur sa organizam targul. In cadrul targului din…

- Operatorul regional de salubritate Tega va introduce, incepand din luna mai, recipiente pentru colectarea uleiului uzat de la populatie in punctele de colectare a deseurilor menajere din municipiul Sfantu Gheorghe. Conducerea societatii a mentionat ca acest demers reprezinta o premiera nationala si…