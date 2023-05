Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul special spune ca daca ar fi ales sa nu vina in aceasta ediție, ar fi fost un ipocrit, pentru ca este mare fan al emisiunii, dar și al lui Cheloo. Hai sa vezi cum și-a indreptat lama ascuțita catre jurat și nu ne referim aici la animalul sau de companie!

- Invitata speciala a pregatit un material obraznic, adresat, in special, lui Catalin Bordea și Nelu Cortea. Insa, nici Cheloo nu a fost iertat! Au urmat glume și apropouri picante intre Andreea Balan și cei doi jurați, colegii caștigatori de la America Express. Hai sa le asculți pe toate!

- Difuzata duminica, la Antena 1, gala speciala de roast pentru jurații iUmor, dar și pentru cei trei prezentatori ai show-ului de umor și alte vedete din Romania va fi și cu momente emoționante, nu doar cu replici „acide“. Iata de ce surprize a avut parte Delia!

- Cel de-al doisprezecelea episod iUmor va fi reprezentat de o gala speciala de roast, cu dedicație pentru prezentatorii și jurații show-ului, insa și pentru magicianul Robert Tudor. Andreea Balan, Olivia Paunescu și Doina Teodoru se numara printre vedetele Antenei 1 care au acceptat provocarea de a-i…

- Concurentul recunoaște ca este pentru prima oara pe o scena de comedie, el facand publicul sa rada doar pe TikTok. Cu toate acestea, meseria de baza, dar și aptitudinea de a vorbi, cu naturalețe, in fața unui public i-au adus multe laude din partea juraților iUmor.

- Catalin Bordea a inceput sa mearga la terapie imediat ce s-a intors de la America Express – Drumul Aurului. Comediantul a recunoscut problemele cu care se confrunta și a cerut ajutorul unui specialist. Catalin Bordea și Nelu Cortea au caștigat show-ul America Express – Drumul Aurului, iar experiența…

- Caștigatoarea celui de-al patrulea sezon iUmor a revenit pe scena și a abordat mai multe subiecte inspirate din propria experiența de viața. Unul dintre ele a fost chiar rolul de mama spirituala, pe care l-a acceptat recent. Iata și ce sfat prețios le-a dat domnișoarelor: „Fetelor!”.

- In ediția de aseara, „America Express”, concurenții au avut parte de o cursa spectaculoasa insa doar o echipa a obținut mult ravnita imunitate in ediția de pe Drumul Aurului difuzata pe 6 martie 2023.Cele 5 echipe ramase in competiția America Express și-au dorit cu inverșunare sa obțina ultima imuniatate…