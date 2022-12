Gala Premiilor de Excelenţă „10 pentru Oltenia” a răsplătit performanţa pentru anul 2022 La Craiova, finalul de an a marcat, inca o data, intalnirea cu Excelenta din domenii diverse: Medicina, Business, Arta, Administrație publica, Inovații, Educație. Organizatorii evenimentului devenit deja tradiție in Sala Oglinzilor a Muzeului de Arta din Craiova au fost, și anul acesta, Fundația Europeana „Mihai Eminescu” și Academia Internaționala „Mihai Eminescu”. La Gala au participat personalitați din intreaga zona a Olteniei, acest eveniment fiind și un prilej de intalniri intre elitele regiunii, intr-un cadru elegant, care recompenseaza cu bucurie clipe de tihna dupa un an plin, in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

