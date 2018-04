Stiri pe aceeasi tema

- "Gala Mana cu Mana" – eveniment caritabil pe 26 aprilie in Bucuresti, la Hilton Inn Garden Old Town Campania Mana cu Mana, lansata in beneficiul copiilor din centre de plasament, propune celor dornici de a face fapte bune un eveniment special, in Bucuresti, pe 26 aprilie 2018. Cu sprijinul Hilton Inn…

- O tanara de 27 de ani din Constanta a fost incatusata, azi-noapte, in Bucuresti! Femeia a fost la un pas sa ajunga cu masina intr-un lac din zona de nord a Capitalei. Mai mult, nu a cooperat absolut deloc cu politistii sositi la locul accidentului.

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a anunțat ca unitațile de invațamant vor fi inchise in București vineri, din cauza condițiilor meterologice. Astfel, parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii cat timp sunt la birou pot beneficia de ajutor din partea statului.

- Conditiile meteo nefavorabile – ninsoarea sau viscolul – continua sa faca probleme pe mai multe drumuri din tara. Cele mai recente date facute publice din directia Centrului Infotrafic, la ora 10, indica faptul ca nu se circula pe A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea. Dar si ca sunt 33 de…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Drumuri blocate. Circulatia rutiera este închisa pe 16 drumuri nationale din judetele afectate de viscol si pe autostrazile A2 (Bucuresti - Constanta) si A4 (Ovidiu - Agigea), iar pe 13 sectoare de drum au fost instituite restrictii pentru autovehiculele de

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre localitatile Smardan - Tulcea si Tulcea - Baia, DN 22D intre localitatile Macin si Horia, si DN…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…