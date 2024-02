Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, țara noastra a devenit o destinație de vacanța aleasa de tot mai mulți straini. Vin fara așteptari prea mari, insa se intorc acasa cu amintiri frumoase. In mediul online, un videoclip face furori in randul internauților. Subiectul: ce a gasit un italian intr-un supermarket din București.…

- Reprezentanții STB au facut un anunț important pentru mii de locuitori ai Capitalei. In urmatoarele zile, se schimba traseele unor autobuze din București. Ce linii sunt vizate și ce modificari se vor aplica. Masura, valabila incepand de joi, 8 februarie 2024. Anunț nou de la STB Mii de bucureșteni vor…

- Un incident șocant a avut in București! Un barbat a fost atacat de un individ necunoscut, la scurt timp dupa ce și-a parcat mașina. Totul s-a petrecut in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce barbatul iși lasase copilul acasa. Un roman a fost atacat intr-o parcare din Capitala Momente șocante pentru un barbat…

- Cristi Mexicanul, un camatar din București, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a fost acuzat ca a cerut o dobanda de patru ori mai mare decat suma data. Barbatul a fost saltat de politisti direct dintr-o sala de jocuri.Cristi Mexicanul, fost bodyguard la ”Club A” din Centrul Vechi al Capitalei,…

- A fost o noapte de mare distracție in București, in care restaurantele s-au intrecut in oferte cat mai sofisticate pentru noaptea de revelion și au atras clienții ca un magnet. Muzica, dans, mancaruri rafinate - toate au fost ingredientele unei nopți de neuitat. Aceeași atmosfera a fost și in Centrul…

- Cu cat se vinde carnea de porc in Ajun de Craciun - Prețuri din cea mai cunoscuta piața a Capitalei, Piața OborInformații de ultima ora referitoare la prețul carnii de porc! Cu cat se vinde carnea de porc in cea mai cunoscuta piața din București, Piața Obor, in Ajunul Craciunului? Astazi va…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, in Romania au fost deschise mai multe targuri de Craciun, care mai de care mai interesante. Printre cele care au atras atenția oamenilor se numara și noul targ din sectorul 3 al Capitalei, ‘Laminor Winter Wonderland’. Pe cat este de celebru și așteptat, pe atat de mari…

- Meteorologii anunța schimbari majore in condițiile meteorologice pentru București, odata cu apropierea weekend-ului. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie, zilele de sambata și duminica vor aduce un val de frig și precipitații variate asupra Capitalei, dar și in…