Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat luni, la inchidere, o evolutie in scadere a indicilor bursieri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 58,25 milioane de lei (11,72 milioane de euro).Cea mai mare valoare a tranzactiilor au inregistrat-o, pe Piata Reglementata, Hidroelectrica,…

- Christina Verchere, CEO OMV Petrom, cel mai important producator de pe piata de petrol si gaze, a explicat, intr-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ce ne asteapta in 2024 si posibilitatea aparitiei unei noi crize.

- Bursa de Valori Bucuresti inchide mixt sedinta de vineri. Valoarea tranzactiilor depașește 62 milioane leiBursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat vineri, la inchidere, o evolutie mixta a indicilor bursieri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 62,31 milioane de lei (12,53 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii (ARIR) anunta lansarea primelor Non-Fungible Token (NFT) din piata de capital romaneasca sub forma de arta digitala, pentru a marca implinirea a cinci ani de la infiintarea Asociatiei ca promotor a celor mai bune practici…

- Cele sapte fonduri au 9,5% din capitalul social al Hidroelectrica, 13,5% din Petrom si 25,8% din Banca Transilvania, scrie Ziarul Financiar.Hidroelectrica (5,1 mld. lei), OMV Petrom (4,8 mld. lei) si Banca Transilania (4,6 mld. lei) sunt cele mai mari trei investitii din portofoliul de actiuni al…

- „Cine ar fi investit 100 de lei in fiecare luna in companiile incluse in indicele BET incepand cu finalul anului 1998 si ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat in portofoliu dupa aproape 25 de ani o suma care se apropie de 350.000 de lei. Prin comparatie, daca ar fi tinut banii cash ar fi avut…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea totala a operatiunilor a fost de 53,51 milioane de lei (10,77 milioane de euro).Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu un rulaj de 7,82 milioane de lei,…

- Veniturile grupului au urcat in primele sase luni cu 14,8%, la 695,6 milioane lei, fata de perioada similara a anului trecut. ”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din Romania, si-a continuat cresterea in primele sase luni din 2023, cu vanzari de 695,6 milioane lei,…