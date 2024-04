Stiri pe aceeasi tema

- Romania vrea sa fie partener cu SUA și cu statul Qatar pentru a obține restabilirea pacii in Orientul Mijlociu, a declarat premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Qatar. Șeful Guvernului Romaniei a exprimat aceasta intenție dupa ce s-a intalnit cu premierul statului Qatar, seicul Mohammed bin Abdulrahman…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, intr-o conferința cu omologul sau qatarez, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ca Portul Constanța este prioritar intr-un pachet de potențiale investiții de 15 miliarde de euro pe care urmeaza sa discute cu Fondul suveran de investiții al statului…

- Vizita oficiala a premierului Marcel Ciolacu in Qatar a debutat, miercuri, cu o intalnire la Amiri Diwan, sediul conducerii Qatar-ului, unde prim-ministrul roman a fost primit de seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, premierul si ministrul de Externe al statului. Cei doi inalti oficiali…

- “Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie! In iunie, si tricolorii si romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a scirs Ciolacuu pe Facebok.Campionatul European de fotbal va avea loc in perioada 14 iunie – 14 iulie, in Germania. Romania va juca in grupa E, cu…

- Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și un apropiat al patronului celor de FCSB, Gigi Becali, se indoiește de faptul ca finanțatorul roș-albaștrilor a inregistrat de-a lungul timpului o pierdere la echipa de „doar” 25 de milioane de euro. ...

- Enzo Fernandez (23 de ani), mijlocașul central argentinian al lui Chelsea adus de la Benfica in schimbul sumei de 121 de milioane de euro, iși dorește sa plece de la gruparea de pe Stamford Bridge dupa doar un an de la efectuarea transferului sau. Chiar daca este o piesa importanta in formula de start…