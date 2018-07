Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate va fi majorat cu 10 procente, de la 900 de lei la 990 de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila. “Vom majora plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente la costuri cat mai accesibile.…

- Plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate va fi majorat cu 10 la suta, de la 900 de lei la 990 de lei, a anuntat marti premierul Viorica Dancila. Masura va fi adoptata in sedinta de Guvern, transmite News.ro . „Dorim ca pensionarii care au beneficiat de o…

- Guvernul a adoptat proiectul de lege prin care exclude obligativitatea utilizarii ștampilei in activitatea agentului economic. Ștampila va ramane obligatorie pentru autoritațile publice, tinand cont de faptul ca acestea reprezinta puterea de stat.

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui termen de gratie de 3 luni in care nu se aplica sanctiunile prevazute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fara a modifica insa si termenele obligatorii de dotare si flexibilizeaza…

- Potrivit sursei citate, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta care prevede acordarea unui termen de gratie de trei luni in care nu se aplica sanctiunile prevazute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fara a modifica insa si termenele obligatorii…

- Directia Generala Antifrauda Fiscala a verificat in trei zile mii de agenti economici pentru a vedea daca acestia utilizeaza aparatele de marcat electronice fiscale. In perioada 21 23 mai 2018, in cadrul actiunilor de control operativ desfatilde;surate la nivel national, care au vizat riscurile fiscale…

- Agentii economici din Moldova vor putea obtine acte permisive mai rapid si fara cheltuieli in plus. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional automatizat de gestionare si eliberare a acestor documente. Aceasta va servi drept baza pentru implementarea ghișeului unic.

- Agenții economici care dețin sali de ceremonii și/sau restaurante, ramura care prezinta riscuri sporite pentru administrarea fiscala, vor fi monitorizate de Servciul Fiscal de Stat. Pe parcursul perioadei 10 mai – 4 iunie 2018, SFS a instalat 27 posturi fiscale pe intreg teritoriul țarii, dintre care…