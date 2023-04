Sportiva romana Gabriela Vanoaga a castigat medalia de argint in finala de la barna, duminica, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica pentru juniori de la Antalya. Vanoaga, intrata in finala cu a patra nota din calificari (12,866), a luat argintul cu 12,833. Medalia de aur a fost castigata de chinezoaica Hanyue Yu, cu 13,133, in timp ce Cristella Brunetti-Burns (Canada) a luat bronzul, cu 12,600. Aceasta este singura medalie obtinuta de Romania la Mondialele de juniori din Antalya. The post Gabriela Vanoaga este noua vicecampioana mondiala de juniori la barna appeared first on Puterea.ro…