- Anghel Iordanescu, fostul selecționer al naționalei de fotbal și candidat pe listele PSD la Consiliul General al Capitalei, este suspect de coronavirus, a anunțat fiul sau, Edi Iordanescu, pentru Digisport.ro. Dupa ce s-a simțit rau in urma cu cateva zile, Anghel Iordanescu și-a facut testul Covid și…

- Gabriela Firea a declarat miercuri ca s-a consultat cu colegii din Bucuresti în ceea ce priveste lista pentru Consiliul General. Firea spune ca organizatiile partidului au avut "mâna libera" de la Marcel Ciolacu sa decida în aceasta privinta, iar adversarii sai "cu siguranta"…

- Politruc in cel mai pur sens al cuvintului, EMILIAN IMBRI, actualul director al Spitalului de boli infectioase „Victor Babes”, se dovedeste a fi si un impostor sadic, ahtiat dupa aprecierile celor de la Putere, oricare ar fi aceasta. Zilele trecute, Imbri a fost invitat telefonic – unde altundeva? –…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca PSD il susține pe Dan Cristian Popescu la alegerile pentru Primaria Sectorului 2, care a pierdut susținerea PNL pentru funcția de edil. Primarul General al Capitalei, ce candideaza pentru un nou mandat, a anunțat și lista de candidați PSD pentru primariile de Sector,…

- Este fiul fostului comandant al Inspectoratului Judetean Constanta Gheorghe Florea.Lista candidatilor PSD pentru primariile de sector este gata Surpriza este la sectorul 2, unde va candida Dan Cristian Popescu, fost liberal, a anuntat, sambata, Gabriela Firea, informeaza antena3.ro. Iata lista: Sector…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat sambata ca se indoieste ca actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, va mai deschide lista PSD la alegerile locale pentru ca ca edilul „are probleme de sustinere in partid”. Violeta Alexandru a mai declarat ca in ceea ce priveste…

