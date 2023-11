Gabriela Szabo a pierdut procesul impotriva noastra in care a contestat masura concedierii din funcția de director al CSM București, a anunțat luni Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Potrivit primarului, decizia desfacerii contractului de munca a venit ca urmare a concluziilor Comisiei de Disciplina, trimisa dupa ce Corpul de Control a descoperit mai multe nereguli in desfașurarea activitații ei ca director al CSM, potrivit mediafax.

„Printre concluzii, Corpul de Control a reținut ca in anul 2018, sub conducerea Gabrielei Szabo CSM a platit prime in valoare totala de 1.076.330…