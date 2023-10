Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o pe bulgaroaica Viktoria Tomova cu 6-4, 6-1.

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o pe grecoaica Martha Matoula cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-3.Tig (29 ani, 462 WTA) s-a impus…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, luni seara, in optimile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a dispus de turcoaica Ipek Oz cu 7-5, 6-3.Bulgaru (25 ani, 208 WTA), beneficiara…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, principala favorita, va juca impotriva sportivei germane Eva Lys, in prima runda a turneului ransylvania Open (WTA 250), care va avea loc de luni in BT Arena din Cluj-Napoca.

- Jaqueline Cristian (25 ani, 100 WTA) a trecut, miercuri, in optimile de finala la Rouen de Celine Naef (18 ani, 122 WTA) cu 6-4, 4-6, 6-3 si astfel avanseaza tot mai mult in competitia din Hexagon. Cristian, cap de serie 7 in turneul din Franța, o va intalni pentru un loc in penultimul act pe belgianca…

- Miriam Bulgaru s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Santa Margherita (Italia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a surclasat-o pe jucatoarea spaniola Yvonne Cavalle-Reimers, cu 6-1, 6-0. Bulgaru (24 ani,184 WTA), principala favorita a turneului, a obtinut victoria…

- Nume importante vor fi prezente la editia a 3-a a turneului de tenis WTA 250 „Transylvania Open” de la Cluj-Napoca, turneu care se va desfașura in perioada 14 – 22 octombrie 2023 in BT Arena. Pe langa jucatoarele din Romania, Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Patricia Țig si-au anunțat…

- Se pot cumpara bilete la cel mai important turneu de tenis de la noi din țara. Transylvania Open WTA 250 se va desfașura in perioada 14-22 octombrie, in BT Arena din Cluj Napoca. Sorana Carstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt printre cele mai importante nume romanești care vor fi prezente la…