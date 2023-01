Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru vine cu atitudinea pozitiva și umorul la ea in fiecare dimineața in fața telespectatorilor Neatza cu Razvan și Dani. Insa, de aceasta data, Dani Oțil a reușit sa ii scoata in evidența și partea sensibila, dupa ce l-a adus pe Tiago in platoul emisiunii.

- Dani Oțil a vrut sa o surprinda pe soția sa cu cateva zile mai devreme. Așa ca i-a facut o surpriza in ajunul zilei sale de naștere. Care a fost reacția Gabrielei Prisacariu și ce cadou i-a facut, de fapt, prezentatorul de la Neatza.

- Dani Oțil a facut sport in ediția de astazi a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, unde a avut o costumație interesanta și colorata. Insa, Gabriela Prisacariu a ales sa nu il lase pe fiul lor, Tiago, sa urmareasca de acasa emisiunea, spunandu-i ca nu trebuie sa vada cu ce se ocupa tatal sau.

- Gabriela Prsacariu și Dani Oțil se bucura de viața de familie in fiecsre zi, asta dupa ce micuțul Tiago a venit in viața lor. Chiar daca se spune ca baieții seamana cu mamele, se pare ca Tiago incepe sa semene din ce in ce mai mult cu prezentatorul TV, chiar și la atitudine. De acest lucru și-a dat…

- Antonia și-a format o familie frumoasa, iar acum se bucura impreuna cu Alex Velea de cei doi fii ai ei. Artista este topita dupa relația apropiata pe care o au Dominic și Akim, astfel ca i-a surprins intr-o ipostaza care ar indioșa inimile tuturor.

- Gabriela Prisacariu, imagine emoționanta alaturi de fiul ei. Soția lui Dani Oțil este o mama cu norma intreaga și este de-a dreptul indragostita de micuțul Tiago. Aceasta nu rateaza niciun moment sa se fotografieze alaturi de fiul ei care seamana foarte mult cu ambii parinți. Gabriela a postat recent…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc, iar viața lor s-a schimbat radical de cand a aparut fiul lor, Tiago. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata de cand il au pe Tiago și de fiecare data cand au ocazia imortalizeaza cele mai emoționante…

- Gabriela și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar relația lor a evoluat cu pași repezi. La doar cateva luni dupa ce au anunțat ca vor deveni parinți, cei doi au devenit soț și soție, iar de cand a venit…