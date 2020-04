Stiri pe aceeasi tema

Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial.

- Alexandru Mutruc a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban care a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Dragos Mihael Ciuparu va ocupa functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei…

- Nelu Stelea a fost revocat din functia de inspector general al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), cu rang de secretar de stat, potrivit unei Decizii semnata de premierul Ludovic Orban si publicata in Monitorul Oficial, conform News.ro.Citește și: MUTAREA care ZGUDUIE scena politica:…

- Comisarul șef-adjunct al Comisariatului Județean Pentru Protecția Consumatorului Gorj a fost promovat subsecretar de stat.Madalin Giurcau ocupa funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, funcția fiind cu rang de subsecretar de stat. Decizia de numire a fost…

- AndreiTinu revine in fruntea Autoritații Naționale pentru Cetațenie,dupa ce a obținut suspendarea deciziei de demitere emisa depremierul Ludovic Orban. Prim-ministrul a luat act de hotarareaCurții de Apel București și a dispus reincadrarea acestuia infuncția de președinte al Autoritații.Prin decizia…

- Eugen Stefan-Dorel Cojoaca a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial.Printr-o alta decizie a premierului, Bogdan Puscas a fost eliberat…