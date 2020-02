Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL POLITIC… Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, ieri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, anuntase ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania,…

- „Astazi am reusit sa indepartam Guvenrul Orban si cred ca au castigat romanii. 261 de voturi e impresionat si pentru noi. Am avut o discutie cu Victor Ponta si am decis sa mergem impreuna cu o singura nominalizare, in persoana lui Remus Pricopie, rector SNSPA, fost ministru in Guvernul Ponta, un proeuropean…

- Alina Gorghiu a declarat ca propunerea pe care PNL o va face pentru premier ramane Ludovic Orban. "In viitorul apropiat vom avea un Guvern Orban interimar. Deciziile pe care PNL le-a luat in Consiliul Național le cunoașteți: propunerea de prim-ministru, propunere cu care PNL va merge la consultarile…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, vineri, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor, la Iasi. In Piata Unirii din Iasi va fi prezent si presedintele Pro Romania, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a carui prezenta fusese anuntata initial, si-a anulat participarea…

- PSD (Social Democratic Party) managed to collected 115 signatures to submit the motion of censure against the Government assuming responsibility for the election of mayors in two rounds, the interim leader of this party, Marcel Ciolacu, told a press conference held on Sunday in Targoviste (north-west…

- Conform sondajului, topul increderii este condus de președintele Klaus Iohannis cu 54% grad de incredere. Pe locul 2, la egalitate, ii regasim pe Ludovic Orban și Gabriela Firea, amandoi cu 47%.Pe locul trei este liderul USR, Dan Barna, cu 35%, iar pe locul patru este liderul Pro Romania,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca vor urma o serie de reprimiri in PSD și vor exista discuții cu toți cei care au fost excluși din partid sau au plecat de buna voie la Pro Romania.”Nu s-a vorbit absolut nimic despre luat masuri. Nu avem, cel puțin in CEX-ul de ieri,…

- "Noi cei de la Pro Romania vrem sa construim o opozitie puternica pe stanga. Asteptam si la PSD sa se faca niste schimbari. Nu ma intorc la PSD. Eu sunt presedinte la Pro Romania. Mi-as dori ca la PSD sa se faca schimbarile radicale ca sa se recupereze voturile pierdute. Cu siguranta Dancila si…