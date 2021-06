Stiri pe aceeasi tema

- Noi taxe vor fi impuse pentru romanii care dețin autoturisme mai vechi de cincisprezece ani. Pentru ca sfera mașinilor din Romania prezinta cele mai vechi autoturisme din Uniunea Europeana, ministrul Mediului, Tanczos Barna, vrea sa impuna noi masuri prin care sa stimuleze reducerea poluarii din Romania.…

- Scumpiri in lanț pentru produsele finite. Romanii trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar. In mai multe județe din țara, vremea a facut ravagii, iar agricultorii nu preconizeaza vești bune pentru Romania. Potrivit ultimelor informații, produse precum carnea, uleiul și painea se vor scumpi. Fenomenele…

- Vești proaste pentru romanii pasionați de acest sport. Ar putea fi interzisa una dintre cele mai vechi tradiții, iar asta pentru ca metalul care se folosește ar putea fi interzis. Ce metal se va interzice curand. Pasionații de aceste sporturi nu le vor mai practica Comisia Europeana pregatește interzicerea…

- Vesti proaste pentru toti romanii. De la 1 iulie, facturile de la gaz si energie electrica vor creste. Vor plati mai mult in special cei care nu au trecut pe piata concurentiala. Dar, atentie, preturile vor fi diferite in functie de orasul in care locuim si pot fi chiar cu 300 de lei mai mari intr-un…

- Lovitura dura pentru sute de mii de romani! Se anunța o perioada dificila pentru cei care și-au propus cumpararea unei locuințe in urmatoarele luni. Creșterea prețurilor pentru acest tip de locuințe pare de neoprit. Noile creșteri vor afecta și alte sectoare economice, iar toate acestea se vor resimți…

- Romania, in trecut, era denumita ”Granarul Europei”, și pe buna dreptate. Agricultura romaneasca a fost elementul de baza al dezvoltarii economice in perioada interbelica. Pe același segment s-au axat și cei care ne-au condus destinele timp de 50 de ani. In era comunista Romania exporta sute de mii…

- PSD depune la Senat o moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. In document social-democrații invoca 10 dovezi ale managementului prost din sanatate. Citește și: Gabriela Firea, dupa ce Voiculescu l-a sfidat pe Citu: 'La cat de obraznic este, nu m-aș mira sa faca declarații…

- Valeriu Gheorghița vine cu vești proaste pentru romani. Noile detalii despre tulpinile virusului aparute recente a adus ingrijorari in dreptul specialiștilor. Cum pot sa scape romanii de ele? Valeriu Gheorghița, noi detalii despre tulpile COVID-19 aparute Valeriu Gheorghița anunța ca se studiaza adaptarea…