Gabriela Firea propune un TRIBUNAL special. Cu ce se va ocupa acesta

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu o propunere revolutionara pentru a rezolva unele probleme stringente. Deranjata de faptul ca mai multe licitatii au fost blocate de catre contestatii, Firea vrea un tribunal special al achizitiilor. Mai mult, Firea saluta proiectul de lege a achizitiilor…

- Comunitatea Coruptia Ucide anunta pentru duminica seara, in fata Muzeului de Arta din Captala un protest cu lumini pe fatada cladirii, ca urmare a deciziei politiei de a-l amenda pe tanarul care a proiectat mesajul #rezist pe aceeasi cladire in timpul festivalului de lumini „Spotlight. Potrivit paginii…

- Potrivit paginii dedicate evenimentului, acesta va incepe la ora 21.30 si va dura o ora, iar oamenii sunt sfatuiti sa vina cu lasere si cu lanterne. "Cristian Mihai Dide, un tanar din Bucuresti care a participat de-a lungul timpului la mai multe proteste indreptate impotriva guvernelor PSD-ALDE…

- Primaria Capitalei va decide in perioada urmatoare daca va face o stație mare de valorificare a deșeurilor (incinerator) pentru a arde un milion de tone de deșeuri generate anual, doua stații mai mici sau trei, a anunțat marți primarul Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a declarat ca acestea vor fi…

- Gabriela Firea spune ancheta DNA este una absolut normala și ca exista sute de astfel de verificari in cadrul Primariei, precizand ca documentul facut public de catre Ciprian Ciucu (consilier PNL) are ca scop denigrarea sa. „Foarte interesant e faptul ca eu am aflat azi dimineața de la un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru ca…