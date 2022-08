Stiri pe aceeasi tema

- Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca rectificarea bugetara pe care guvernul Ciuca o adopta joi, in ședința de guvern, opereaza cu venituri bugetare supraestimate, cu 9 miliarde de lei decat cele reale și cu cheltuieli subestimate cu 6,2 miliarde de lei. Deficitul bugetar estimat de Consiliul Fiscal este…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța detaliile rectificarii bugetare și explica faptul ca aceasta va fi pozitiva, iar principala preocupare a Guvernului a fost sa asigure banii necesari pentru investiții și pentru funcționarea serviciilor publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rectificarea bugetara va fi una pentru supraviețuire, a declarat Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de finanțe. Fostul ministru considera ca, deși va fi pozitiva, va fi „o rectificare pentru supraviețuire”, „E o rectificare pozitiva, pentru ca se vor mari cheltuielile bugetare,…

- FOTO| Nou director la Caminul pentru Persoane Varstnice din Alba Iulia: Ana Maria Bleanț, experiența de aproape 20 de ani in domeniul asistenței sociale FOTO| Nou director la Caminul pentru Persoane Varstnice din Alba Iulia: Ana Maria Bleanț, experiența de aproape 20 de ani in domeniul asistenței sociale…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul Guvernului s-a discutat dinainte de a intra in ultima luna a primului semestru despre rectificarea bugetara, iar ieri au avut o discutie mai consistenta. ”Asa cum am decis, urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august…

- MInistrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, faptul ca a propus Guvernului ca la urmatoarea rectificare bugetara, care va avea loc „in scurt timp”, sa aloce banii pentru plata despagubirilor catre familile victimelor din dosarul „Colectiv”.

- Ministrul Familiei si Tineretului, Gabriela Firea, a transmis, in mesajul de Ziua Copilului, ca institutia pe care o conduce are in vedere asigurarea unor servicii de educatie timpurie si ingrijire inclusiv a copiilor din medii vulnerabile.