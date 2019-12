Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook un clip video in care prezinta cetațenilor Bucureștiului o parte a echipei sale. Alaturi de Firea, in birou, se afla un calorifer electric, simbol al avariilor multiple la rețeaua de termoficare care ii afecteaza constant pe bucureștenii nevoiți astfel…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in urma declaratiilor primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, referitoare la perioada in care Ludovic Orban era viceprimar al Bucurestiului. Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a confirmat informatia, mentionand ca procedura…

- Gabriela Firea a transmis un mesaj inedit de Ziua Naționala a Romaniei. Primarul General al Capitalei a impartașit pe contul personal de Facebook un videoclip in care transmite romanilor ”La mulți ani” de...

- Un nor cilindric uriaș a aparut, sambata, pe cerul Capitalei și a ramas nemișcat timp de cateva ore. Bucureștenii au postat imagini cu fenomenul ciudat, acestea devenind virale. Specialiștii spun ca fenomenul este atat de rar, incat nu se cunoaște mecanismul prin care se formeaza.Fenomenul…

- "Din punctul meu de vedere trebuie sa ne reformam, trebuie sa vina alaturi de noi foarte multi tineri, un aer proaspat. Nu vreau sa am un atac la persoana nimanui, mi-am spus punctul de vedere, noi nu am stiut sub nicio forma ca sub pretextul aprobarii in CEx a unor aliante cu cateva sindicate vor…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, transmite un mesaj misterior cu ocazia investirii Guvernului Orban. Presedinte al PSD Bucuresti, Firea vorbeste despre tradare, folosind un citat din Marin Preda."Cine tradeaza va fi tradat", scrie Firea pe Facebook, alaturi de patru hashtag-uri:…

- Cristian Tudor Popescu amenința, intr-o postare publicata miercuri pe Facebook, ca renunța la colaborarea cu Digi24, informeaza Hotnews. CTP invoca interviul luat de Cosmin Prelipceanu primarului Capitalei, Gabriela Firea, pe care il descrie drept o ”dureroasa emisiune din punct de vedere moral și profesional”.…

- „#ViataMergeInainte #NuMorCaii #Renastere”, este mesajul pe Facebook, care insoțește mai multe fotografii puse pe Facebook de Gabriela Firea. Selfie-ul a fost facut de primarul general al Capitalei, in momentul in care mai mulți social-democrați au urcat pe scena alaturi de Viorica Dancila, dupa…