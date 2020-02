Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei a declarat luni duminica ca amanarea Congresului PSD ar face rau partidului si sustine organizarea acestuia pe 29 februarie. In acest sens, aceasta si-a aratat sustinerea pentru Marcel Ciolacu in privinsa sefiei partidului. Anterior, aceasta a lansat o noua runda de atacuri…

- Social-democratii se reunesc luni, la ora 12.00, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a analiza oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura, in urma angajarii raspunderii Guvernului Orban, pe legea bugetului de stat pe 2020. Cert este ca PSD va sesiza Curtea Constitutionala in legatura…

- Noua conducere interimara a PSD pare dispusa sa deschida larg partidul catre noi personalitati. Dupa ce Cozmin Gusa a fost inlaturat din PSD, de catre Viorica Dancila, acesta s-a reinscris in filiala PSD Sector 1. Cozmin Gusa, din nou in PSDAnuntul a fost facut de noua sefa a PSD Bucuresti, Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- "Termoenergetica, de la 1 decembrie, noul operator de termie din capitala" Primarul general Gabriela Firea a semnat contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de termoficare, ce intra în vigoare de la 1 decembrie, se arata într-un comunicat al PMB transmis sâmbata…

- Noul președinte interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Gabriel Oprea nu este membru al PSD și nici vicepreședinte al partidului. La rândul sau, Viorica Dancila a precizat ca toate protocoalele pe care le-a semnat în vederea susținerii în turul doi al alegerilor prezidențiale…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a sugerat ca liberalii ar trebui sa „se ascunda in munți”, nu social-democrații așa cum și-ar dori premierul Orban, intrucat in timp ce guvernarea PSD a crescut salariu minim net, cei de la PNL, ajungi la Putere, fug de responsabilitate."Nuuuu,…