Gabriela Firea: "Buletinele de vot care aveau ştampila pe mine au fost viciate, ori aplicând o altă ştampilă, ori rupându-le" "In mod evident, alegerile in Bucuresti au fost fraudate, rezultatul a fost viciat. Nu o spunem noi, ci este vorba despre oameni profesionisti, magistrati, care vin cu informatii despre ce s-a intamplat la sectorul 1. De aceea, cred ca plangerea pe care am depus-o va releva o situatie tragica. Nu este normal ca la 30 de ani de la Revolutie sa fie castigate, daca putem spune asa, alegerile in felul asta. Fireste ca saptamana viitoare cei alesi isi vor incepe mandatul. Eu imi doresc, pentru ca se va face diferenta intre mandatul meu si cel al candidatilor dreptei. Sa spus doar ca… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul privind alegerile în București ia amploare, PSD intensificând acuzațiile de frauda la adresa partidelor de dreapta. Primarul general în functie Gabriela Firea susține ca PNL "a gândit un plan diabolic" pentru fraudarea voturilor și ca exit-poll-ul Curs-Avangarde…

- Gabriela Firea a anunțat ca cere renumararea voturilor pentru Primaria Generala, dar și pentru primariile de sector, dupa ce, spune ea, au fost gasite mai multe neconcordanțe ce duc la ideea ca ar fi fost furate voturi, transmite Mediafax. Ea a susținut ca va prezenta ”probele”, miercuri,…

- Gabriela Firea se alatura și ea celor care contesta corectitudinea votului de duminica, de la alegerile locale. Firea, care a pierdut Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan, spune ca va contesta rezultatul alegerilor.

- Gabriela Firea si-a recunoscut infrangerea in alegeri. Firea acuza CET-urile si pe Victor Ponta de diferenta de 5% intre ea si Nicusor Dan. Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București…

- Firea a enumerat, miercuri seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, investitiile facute in domeniul sanatatii in Bucuresti, spunand ca acestea s-au dovedit folositoare in contextul actual. Intrebata daca a primit bani de la Guvern pentru aceste investitii, Firea a spus ca nu…

- Liberalii și modul in care vorbesc unii dintre reprezentanții acestei formațiuni politice sunt aspru criticați de un senior al politicii romanești. Ajuns la venerabila etate de 97 de ani, academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici nu vrut sa taca dupa ce Nicusor Dan a numit-o pe Gabriela Firea „panarama”,…

- Mihai Gadea a prezentat, luni, la Sinteza zilei, datele celui mai nou sondaj Sociopol privind alegerile locale din București. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, Gabriela Firea ar caștiga un nou mandat la Primaria Capitalei, cu 41% din voturi. Principalul sau contracandidat, Nicușor…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca se bazeaza pe votul electoratului care nu se regaseste in viziunile reprezentate de actual primar Gabriela Firea si Nicusor Dan.