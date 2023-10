Gabriela Firea, braț la braț cu un fost pușcăriaș, „Spune NU drogurilor! Alege viața” Fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea, a inceput sa-și cosmetizeze imaginea dupa scandalul azilelor groazei din Voluntari și s-a afișat, recent, cu un fost pușcariaș, la o acțiune de prevenire și combatere a drogurilor. Gabriela Firea este disperata dupa imagine și, ca atare, recent, a postat pe Facebook-ul organizației PSD București ca a participat la o dezbatere a campaniei „Spune NU drogurilor! Alege viața”. Gabriela Firea a mulțumit unui fost pușcariaș „In calitate de senator PSD Bucuresti, am organizat intalnirea „Spune NU drogurilor! Alege viața”. Am discutat despre acțiunile pe care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- "Spune NU drogurilor. Alege viața! Consumul de droguri in randul tinerilor, chiar a adolescenților, este o realitate sumbra. In Romania, cifrele oficiale sunt inspaimantatoare: 1,2 milioane de consumatori ocazionali. Peste 16% dintre tineri au incercat macar o data droguri sau chiar le consuma ocazional.…

