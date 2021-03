Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a anuntat printr-o postare pe retelele de socializare ca premierul Florin Cițu cheama specialiștii PSD la consultari pe tema pandemiei. Ea a subliniat ca social democratii nu vor participa acest joc politic dezgustator. “Cițu cheama specialiștii noștri la consultari pe tema pandemiei.…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea a comentat in cadrul emisiunii "Subiectiv" realizata de Razvan Dumitrecu la Antena 3, protestele din toata tara impotriva restricțiilor pe care le considera legitime.

- Gabriela Firea, senator PSD, i-a acuzat, astazi, intr-o postare pe Facebook, pe Ludovic Orban si Florin Citu de faptul ca "sunt rupti de realitate si urmaresc doar scopuri personale si politice".

- Legea pentru aprobarea plafoanelor fiscal-bugetare Foto: cdep.ro Bugetul de stat și cel al asigurarilor sociale intra în dezbaterea comisiilor de specialitate ale legislativului joi dupa amiaza, timp în care grupurile parlamentare pot depune amendamente la proiectul trimis de guvern.…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca in sanatate s-au taiat in acest an 2,6 miliarde lei fața de anul precedent, dar premierul Florin Cițu omite in mod deliberat informația esențiala: „Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, in plin razboi sanitar”. „Inca o minciuna a zilei de…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea susține ca in sanatate s-au taiat in acest an 2,6 miliarde lei fața de anul precedent, dar premierul Florin Cițu omite in mod deliberat informația esențiala: „Concluzie: nu e cu plus, ci cu minus, in plin razboi sanitar”. „Inca o minciuna a zilei de la Guvern!…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, susține ca premierul Florin Cițu a mințit atunci cand a spus ca va veni rapid cu Legea bugetului. Firea arata ca Florin Cițu prefera sa dea mereu vina pe alții, dar nu se vad fapte concrete in urma activitații sale. Citește și: VIDEO Vlad Voiculescu, morale și…

- Dupa ce s-a vaccinat ieri anticoronavirus, premierul Florin Cițu continua campania de promovare a vaccinarii. Cițu a scris astazi pe Facebook un mesaj despre etapa a doua de vaccinare, etapa pentru care deja 90% din locurile disponibile pentru urmatoarele trei saptamani au fost ocupate. Citește…