- Toata conducerea PNL se izoleaza la domiciliu dupa ce senatorul liberal Vergil Chitac a fost diagnosticat cu COVID-19, potrivit anuntului facut cu putin timp in urma de Ludovic Orban, in ceea ce il priveste acesta anunțand ca se va izola 14 zile la Vila Lac 1 și ca l-a informat și pe președintele…

- Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, s a intalnit astazi cu reprezentantii comunitatii austriece de afaceri din Romania.Intalnirea a prilejuit un dialog deschis cu oamenii de afaceri prezenti, cu privire la politicile economice si sociale ale Executivului, precum si legat de perspectivele dezvoltarii…

- Ludovic Orban a declarat ca, foarte curand, romanii vor fi chemați sa-și judece soarta, anunțand, voalat, alegeri anticipate. Guvernul Orban a fost demis azi prin moțiune de cenzura. „Un parlament dominat de forțe retrograde, așa cum i-am numit, parlamentari nascuți din pixul lui Dragnea, care au calcat…

- Guvernul aproba marți un proiect de Hotarare privind recunoasterea Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania ca fiind de utilitate publica. "Are toate avizele", a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase. "La 30 de ani de la Revolutie, macar sa reparam…

- Rares Bogdan a anuntat, in exclusivitate la Romania TV, ca nu vizeaza, in acest moment, nici fuctia de premier, nici candidatura la primaria Capitalei si acerut sa fie scos din orice sondaj. Pe de alta parte, prim-vicepresedintele PNL a anuntat ca alegerile anticipate sunt absolut necesare si ca…

- Guvernul s-a reunit in ultima ședința din acest an. Legea bugetului ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la CCR Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea…

- Asumarea raspunderii Guvernului pe buget ar lasa Parlamentul în offside, declara la RFI liderul USR București, deputatul Claudiu Nasui. El a mai precizat ca partidul sau nu poate susține o astfel de masura, însa nici nu crede ca se impune o moțiune de cenzura. ”Noi am criticat…