Gabriela Firea, acuzaţii grave la adresa Monicăi Anisie: "A dat ordin inspectoratelor şcolare să nu colaboreze cu noi" "In afara de ingrijorari, trebuie sa actionam si sa ne mobilizam. Sa lasam la o parte tensiunile si sa cooperam pentru binele copiilor. S-au dezinfectat toate mijloacele de transport in comun. Am suplimentat numarul de autobuze. In ceea ce priveste aspectul de sanatate, cabinetele de medicina scolara sunt pregatite, am verificat, au masti, dezinfectanti, viziere. Eu sunt o promotoare a testarii masive a tuturor persoanelor asimptomatice. Putem face acest lucru doar printr-o testare repetata, atat a profesorilor, cat si a elevilor. Avem pregatite sute de mii de teste pentru elevi. Suntem… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

