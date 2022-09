Stiri pe aceeasi tema

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce s-au cununat civil. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii, iar in ziua in care…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan fac echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Recent, artistele s-au intors acasa, iar Andreea Antonescu a facut primele declarații despre aventura de care a avut parte. Andreea Antonescu vorbește deschis despre modul in care a trait…

- Nora de la Mireasa se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a parasit competiția, insa in aceste momente starea ei de sanatate este una buna. Nora a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu iși mai dorește o relație in momentul de fața pentru ca vrea sa se vindece.

- Florin Ristei ia in calcul sa paraseasca Romania. Vedeta matinalului de la Antena 1, solistul s-a logodit cu frumoasa britanica Naomi Hedman și iși face planuri pentru viitor. Socotit unul dintre cei mai talentați soliști din gradina pop-rockului nostru, munca sa in televiziune i-a afectat latura de…

- Huawei Consumer Business Group a lansat smartphone-ul nova Y70, cel mai recent model din gama de produse nova, care iși propune sa le ofere utilizatorilor o tehnologie noua, avansata, la un preț rezonabil. HUAWEI nova Y70 a moștenit ADN-ul excelent de la nova Y, aducand o serie de funcții impresionante,…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se pregatește intines pentru ”funcția” de socru mic. Ana Geoana se pregatește de nunta. Dupa o relație de cinci ani, tanara a acceptat cererea in casatorie venita din partea partenerului ei de viața, de origine americana, pentru care s-a și mutat peste…

- Yana de la Mireasa sezonul 5 a ținut sa-și lamureasca fanii cu privire la relația dintre ea și Andrei. Concurenta a fost nevoita sa paraseasca casa Mireasa pentru ca ii expirase viza turistica și nu mai putea sa stea pe teritoriul Romaniei.