Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și a facut niște marturisiri emoționante despre cele mai delicate clipe din viața ei, despre care puțina lumea știa. Partenera de viața a lui Tavi Clonda le-a dezvaluit astfel fanilor ca s-a confruntat cu atacurile de panica…

- Aflata in vacanța la munte, Gabriela Cristea nu are timp sa se plictiseasca. Fosta prezentatoare TV și soțul iși petrec mai tot timpul alaturi de fetițele lor, Victoria și Iris, care se bucura din plin de zapada de la munte. Micuțele au avut parte de prima lor bataie cu bulgari.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor și sunt parinți model pentru copii lor. De fiecare data, cand este cazul, cei doi iși pun la punct micuții, in momentele cand fac mici greșeli. Așa este și cazul ultimei aventuri din familia celor doi, in care au fost implicați copii. Gabriela Cristea și Tavi Clonda,…

- Gabriela Cristea este o mama model in adevaratul sens al cuvantului! Cu toate ca face orice pentru a le mulțumi pe fiicele ei, Victoria și Iris, frumoasa prezentatoare de televiziune nu uita sa le puna la punct. Iata ce lecție importanta de educație le-a dat soția lui Tavi Clonda fetițelor lor!

- Tavi Clonda i-a facut o surpriza intregii familii și a dus-o intr-o excursie de vis la munte. Cu toate ca au avut parte de mult noroc, deoarece nu au prins trafic, din pacate, au existat și cateva mici „peripeții”. Iata ce a pațit Victoria, fiica cea mare a artistului și a Gabrielei Cristea, in drum…

- Gabriela Cristea are planuri mari pentru 2021! Cu toate ca ne aflam abia la inceputul anului, frumoasa prezentatoare a anunțat ca se va reintoarce in televiziune, insa nu singura, ci alaturi de cele mai dragi ființe din viața ei: soțul ei, Tavi Clonda, și cele doua fiice superbe: Victoria și Iris. Iata…

- Gabriela Cristea a fost mai sincera ca niciodata in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare și a facut cateva marturisiri emoționante despre cele mai grele clipe din viața. Iata ce le-a dezvaluit soția lui Tavi Clonda internauților, dar și ce sfat important le-a dat!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au facut un anunț important, imediat ce am trecut in Noul An. Astfel ca fosta prezentatoare de televiziune face o mutare importanta. Gabriela Cristea a facut marele anunț Nici bine nu a inceput Noul An ca Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt puși pe fapte mari. Vestea…