Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a slabit enorm și arata perfect, la un an de cand a devenit pentru a doua oara. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini, in care transformarea este vizibila, iar prietenii virtuali au felicitat-o pentru ambiția de care a dat dovada.Anul trecut in luna martie, Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au trecut prin momente de spaima dupa ce mai multe vedete de la Antena 1 au fost infectate cu coronavirus, printre care și Marcel Pavel, iar Tavi a intrat in contact cu artistul. Tavi Clonda și-a facut testul pentru a afla daca este infectat cu COVID-19 și rezultatul…

- Prezentatoarea TV Alina Pușcaș a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus și a vorbit pentru prima oara despre situația in care se afla, in exclusivitate pentru revista Elle . Dupa ce mai mulți colegi de ai ei au fost depistați pozitiv cu COVID-19, Alina Pușcaș a aflat ca și ea are boala. „Mi-aș fi…

- Actorii care au marcat tinerețea a generații intregi de romani au raspuns invitației TVR de a-i transmite „La mulți ani!” regizorului Nicolae Corjos, omul care a produs „Declarație de dragoste” și seria „Liceenii”. Cu ocazia impliniri varstei de 85 de ani, pe 24 mai, Corjos a primit urari de bine și…

- Gabriela Cristea nu a avut o relație foarte buna cu parinții sai, iar prezentatoarea de televiziune nu a mers la inmormantarea mamei sale, explicandu-și gestul la mult timp dupa evenimentul tragic. Gabriela Cristea și-a pierdut mama in urma cu 10 ani, insa vedeta nu a mers la inmormantarea acesteia,…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania, insa, puțini sunt cei care știu cu ce probleme de sanatate s-a confruntat vedeta timp de zece ani. Soția lui Tavi Clonda le-a impartașit totul celor din mediul online!

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. S-au casatorit in urma cu cinci ani și au impreuna doua fetițe. Cu ocazia aniversarii casniciei lor, prezentatoarea tv a transmis un mesaj pe contul de socializare.Gabriela Cristea a postat o fotografie cu Tavi…

- Wow, cum arata Adrian Paduraru la 60 de ani! Actorul se ține foarte bine, mai ales ca pe 17 aprilie schimba prefixul! Actorul se afla izolat la domiciliul sau, impreuna cu familia, insa pregatește o petrecere de pomina, care se va ține insa pe…internet! Cum arata actorul Adrian Paduraru la 60 de ani…