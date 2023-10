Stiri pe aceeasi tema

- La Campionatul Mondial de descarcerare și prim ajutor in trauma, desfașurat zilele trecute in Insulele Canare, la Lanzarote, Romania a fost reprezentata la cel mai inalt nivel de echipa de paramedici de la ISU Baia Mare, care a dus faima Maramureșului peste hotare. Alaturi de ei, au participat echipele…

- Motto: "Cei care nu iși pot aminti trecutul sunt condamnați sa il repete" – George Santayana (filozof hispano-american, "Viața rațiunii", 1905) In tragica vara a anului 1940, Europa era devastata de razboi. Franța capitulase, iar Marea Britanie se afla sub asediul Luftwaffe, dupa retragerea de la…

- A 15-a editie a Festivalului International de Film de Comedie Film 4 Fun se va desfasura, in perioada 3 - 5 noiembrie, la Cinemateca Eforie si ARCUB, potrivit news.ro.Film 4 Fun are pentru a cincea oara o competitie internationala de scurtmetraje comice. Aceasta include 30 de filme reprezentand 17…

- La apelul facut de Asociația Comunitații Palestiniene din Romania, aproape 1.000 de oameni s-au strans in Piața Universitații din Capitala intr-un protest pentru pace in Palestina, pace in Fașia Gaza, zona devastata de luptele crancene dintre teroriștii Hamas și armata israeliana. Astazi, 21 octombrie,…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Festivalul Internațional al Artelor Vizuale GORJFEST debuteaza duminica in patru localitați: Targu Jiu, București, Timișoara și Drobeta Turnu-Severin. Principalul organziator este Consiliul Județean Gorj prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Festivalul Internațional…

- Producatorul chinez de vehicule electrice Xpeng vrea sa se extinda pe mai multe piețe europene, inclusiv Germania, Marea Britanie și Franța in 2024, a declarat președintele Brian Gu reporterilor, la Salonul auto IAA Mobility de la Munchen. Compania iși va distribui vehiculele electrice G9 și P7 in Israel…

- Lotul pentru turneul final al CM 2023 din Franta (8 septembrie - 28 octombrie) va fi anuntat luni, a declarat selectionerul Angliei, vice-campioana mondiala, Steve Borthwick, scrie BBC."Vom anunta numele celor 33 de jucatori luni, desi in proportie de 95% lotul este definitivat. Mai raman 2-3 locuri…