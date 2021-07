Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a salutat includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, potrivit Agerpres. „Salut includerea peisajului cultural minier de la Rosia Montana in patrimoniul umanitatii! Prin eforturi conjugate ale autoritatilor si specialistilor, Rosia Montana trebuie…

- Claudia Apostol, arhitecta și unul dintre coordonatorii programului „Adopta o casa in Roșia Montana”, explica intr-un interviu pentru Libertatea ce inseamna includerea sitului in Patrimoniul Mondial al UNESCO. Roșia Montana a fost inclusa in Patrimoniului Mondial, a anunțat marți președintele Comitetului…

- Dupa ce Roșia Montana a intrat marți, 27 iulie, in lista Patrimoniul Mondial UNESCO, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, considera ca decizia reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea turismului in zona, potrivit Agerpres . „Este o recunoastere a valorii culturale pe care o detinem…

- Dupa ce Roșia Montana a intrat marți, 27 iulie, in Patrimoniul UNESCO, Eugen Furdui, primarul localitații din județul Alba, a susținut ca „este o decizie defavorabila”, pentru ca acest lucru va implica cheltuieli suplimentare pentru restaurare si modernizare, dar și „avize speciale si birocratie”.„Cu…

- Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele Comitetului, Tian Xuejun. Icomos, organismul consultativ al agentiei ONU, a recomandat clasarea si in Lista Patrimoniului in pericol, decizie adoptata si de Comitet. Acest sit din Carpatii…

- Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele Comitetului, Tian Xuejun. Institutul Național al Patrimoniulu anunța ca Roșia Montana a fost inclusa și pe lista Patrimoniului Mondial in Pericol „recunoscandu-se, astfel, atat vulnerabilitatea…

- OFICIAL| Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele…

- Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele Comitetului, Tian Xuejun. Acest sit din Carpatii Occidentali adaposteste ”un ansamblu exceptional” de galerii romane datand din secolul al II-lea, ”cel mai important si mai vast cunoscut”,…