Gabriel Pleșa: Municipiul Alba Iulia a primit o diplomă de excelență la Forumul Orașelor Verzi Gabriel Pleșa: Municipiul Alba Iulia a primit o diploma de excelența la Forumul Orașelor Verzi Municipiul Alba Iulia a primit o diploma de excelența la Forumul Orașelor Verzi, a anunțat sambata primarul Gabriel Pleșa, pe contul sau de Facebook. Diploma ar fi fost oferita ”pentru eforturile depuse in direcția unei dezvoltari sustenabile, reducerea impactului asupra mediului și promovarea investițiilor verzi”. ”Municipiul Brașov gazduiește in perioada 4-10 septembrie cea de-a treia […] Citește Gabriel Pleșa: Municipiul Alba Iulia a primit o diploma de excelența la Forumul Orașelor Verzi in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DILEMA… Cunoscutul alergator veteran Aurel Anita, cel care a reprezentat Barladul in zeci de competitii locale, judetene, nationale si balcanice, strangand in jur de peste 70 de premii pe podium in palmares, a fost distins cu o Diploma de Excelenta din partea autoritatilor locale ale primariei… Tatarusi,…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, i-a oferit, sambata, fostului director executiv al Festivalului ”George Enescu”, Mihai Constantinescu, Distinctia de Excelenta si Trofeul Ministerului Culturii. ”Mihai Constantinescu, pianist si profesor, un om dedicat si pasionat de muzica, al carui nume se confunda…

- Patru persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din Mureș. Incendiul a cuprins o suprafata de circa 4000 mp, cu degajari mari de fum. In sprijinul pompierilor din Mures au fost trimise echipaje de interventie din judetele Alba…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a primit Certificatul de Excelenta din partea Tripper Guide pe anul 2023. Asa cum apare pe o diploma publicata pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, institutia ar fi primit din partea Tripper Guide un Certificat…

- Un grup format din o caprioara și doi iezi a fost surprins de camerele montate de Romsilva in Parcul Național Apuseni. Imaginile, postate pe Facebook, au adus deliciul publicului. Zona Munților Apuseni, in care se afla Parcul Natural Apuseni, a fost inclusa de postul de televiziune CNN in topul celor…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați cu privire la faptul ca minora Fernoga Roxana, in varsta de 17 ani, a plecat voluntar de la locuința sa din satul Criț, comuna Bunești, județul…

- Ce drepturi au turiștii care achiziționeaza pachete de vacanța. Recomandari ANPC Turiștii trebuie sa acorde o atentie deosebita la achizitia unui pachet de servicii turistice, respectiv sa solicite toate informatiile legate de destinatie, cazare, transport, servicii de masa precum si cele despre modalitatile…

- Cica intr-o iarna, pe cand zapada cadea din inaltul nemarginit al cerului șomcutean, in fulgi mari si pufosi, o fetița ștrulubatica statea intr-un jilt si cosea langa o fereastra cu pervazul negru, de abanos. Si cum cosea ea asa, aruncandu-si din cand in cand privirile la ninsoarea ce se cernea de sus,…