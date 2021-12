Stiri pe aceeasi tema

- In 2009, la cel de-al doilea scrutin al alegerilor prezidențiale, candidau Mircea Geoana și Traian Basescu. Era umilit de Basescu in disputa electorala ținuta cu o seara inaintea alegerilor. Cu toate astea, Mircea Geoana ieșea in noaptea alegerilor, folosind sintagma „Mihaela, dragostea mea”. Era momentul…

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…

- Andrei Neacșu este dispus sa faca orice pentru cea mai importanta femeie din viața lui! Soțul Ilincai Vandici nu s-a sfiit deloc, astfel ca pentru a-i face pe plac a incalcat chiar și regulile impuse de autoritați din cauza pandemiei de Covid-19. Cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- Cristina Herea a nascut vineri, 12 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa. Prezentatoarea TV se simte bine dupa naștere și traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Proaspata mamica i-a amenajat camere fiicei sale. Este bucurie mare in familia prezentatoarei TV. Cristina Herea a nascut vineri…

- Eliza și Cosmin Natanticu sunt impreuna de 10 ani. Cei doi fac echipa la „Asia Express”, fiind doi dintre cei mai indragiți concurenți din show. Artista a vorbit despre problemele pe care le-a intampinat in relația ei cu actorul. „Am trecut prin multe hopuri impreuna și cumva am fi fost de vina daca…

- A trecut mai bine de o luna de cand Gabriela Prisacariu a devenit mama pentru prima data. Chiar daca viața ei s-a schimbat radical, partenera de viața a lui Dani Oțil nu a dat uitarii momentele de rasfaț. Iata cum au fost surprinși Gabriela Prisacariu și fiul ei, Luca Tiago, pe strazile din Capitala!

- Fiecare cu treburile sale, dar la final tot impreuna ajung acasa! Cam așa am putea descrie relația dintre Ilie și Ioana Nastase. Fostul mare tenismen a fost surprins recent de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, ieșind voios dintr-o clinica…

- Nadir și soția știu foarte bine cum sa iși gestioneze timpul liber, așa ca atunci cand copiii nu sunt prin preajma, cei doi amorezi beau un pahar de vin in cinstea relaxarii și asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews care stau drept dovada. Așadar, daca sunteți curioși cum…