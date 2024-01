Stiri pe aceeasi tema

- „Hai, Romania! - Povestea Generației de Aur” se va lansa in cinematografele din toata țara pe 1 martie 2024 și va spune povestea complexa a celei mai vii și intense perioade din fotbalul romanesc: anii 1980-2000. ...

- Ioan Andone este unul dintre cei mai de succes foști fotbaliști din Romania, iar de-a lungul carierei a avut parte de o mulțime de momente de care iși amintește cu drag. Iata care sunt clipele pe care nu le-a uitat și ce sacrificii a facut pentru a ajunge pe culmile succesului!

- Au fost anunțate listele scurte pentru 10 categorii ale Premiilor Oscar 2024, inclusiv mult-dezbatuta secțiune dedicata filmelor straine. Din pacate, Romania nu a avansat in... The post Filmul lui Radu Jude, propunerea Romaniei la Premiile Oscar 2024, nu se afla pe lista scurta appeared first on Special…

- Pe 11 decembrie, momente definitorii au modelat cursul istoriei in multiple domenii. De la nașterea națiunilor și pana la schimbari politice majore, aceasta zi a fost martora unor evenimente care au influențat cultura, politica și tehnologia la nivel global. Intr-o țesatura istorica bogata, fiecare…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 24-22 (9-12), joi seara, la Herning (Danemarca), in Grupa a III-a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia.

- Se stie programul Romaniei din grupa principala de la Campionatul Mondial de handbal. Dupa ce au trecut de grupele preliminare, „tricolorele” vor da piept cu Germania, in primul meci, meci care se anunta a fi de totul sau nimic. Romania a pierdut categoric duelul cu Danemarca (23-39), astfel ca a incheiat…