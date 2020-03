G7 pregăteşte măsuri pentru menţinerea creşterii economice sustenabile în contextul epidemiei Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax.



"Ministrii de Finante din G7 si guvernatorii bancilor centrale monitorizeaza cu atentie epidemia Covid-19 si impactul asupra pietelor si conditiilor economice", comunica Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a G7.



"Date fiind potentialele efecte ale epidemiei Covid-19…

Sursa articol: hotnews.ro

