- Grupul celor mai puternice sapte economii ale lumii (G7) a convenit vineri sa puna in aplicare un „mecanism de coordonare”, pentru a ajuta Ucraina sa-si repare si sa-si protejeze infrastructurile indispensabile de electricitate si de aprovizionare cu apa, bombardate in ultimele saptamani de Rusia.

- Ucraina este hotarata sa ramana ”un garant al securitatii alimentare mondiale” si sa-ți continue exporturile de cereale. Despre aeceasta a asigurat luni, 31 octombrie, presedintele Volodimir Zelenski in timpul unei convorbiri telefonice cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, informeaza agentiile…

- Președintele rus - Vladimir Putin a cerut actualizarea procedurilor și cadrelor pentru a asigura succesul militar in Ucraina, relateaza TASS .Solicitarea liderului de la Kremlin vine in cadrul primei reuniuni a Consiliului de Coordonare, condus de prim-ministrul țarii Mihail Mișustin.Vladimir Putin…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi seara, ca are informatii ca Iranul a trimis „un numar relativ mic” de militari in Crimeea, pentru a ajuta armata rusa in utilizarea dronelor de atac in Ucraina. Iranul a „trimis un numar relativ mic” de militari in regiunea Crimeea, anexata unilateral de Rusia…

- Rușii au adus militari iranieni in Crimeea pentru a-i ajuta sa lanseze atacuri cu drone, a declarat, joi, un important oficial de la Casa Alba. Informațiile guvernului american vin in condițiile in care Rusia pare ca și-a facut un obiectiv din a ataca in stil terorist, cu drone kamikaze, infrastructura…

- Joe Biden a discutat marti, prin telefon, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si a anuntat asistenta militara suplimentara, in valoare de 625 de milioane de dolari, in contextul razboiului cu Rusia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupele ucrainene continua sa avanseze dupa ce au cucerit un teritoriu de doua ori cat suprafața Londrei și Rusia a ordonat probabil retragerea trupelor sale din intreaga regiune Harkov - situata la vest de raul Oskil, afirma serviciiile secrete britanice in cea mai recenta evaluarea, potrivit HotNews.ro.In…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti la la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, in format online, ca prin invazia militara ilegala si brutala, Rusia a aratat lumii ca este un stat care nu abate de la comiterea unei agresiuni flagrata, de la incalcarea…