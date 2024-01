Stiri pe aceeasi tema

- CS Mausoleul Marașești – CSM Targu Mureș 5-2 (3-2) In Sala Sporturilor din Marașești, duminica, 3 decembrie, formația locala ACS Mausoleul a disputat ultima partida oficiala a anului 2023 in compania ultimei clasate, CSM Targu Mureș. Gazdele au caștigat cu 5-2, dupa ce la pauza era 3-2. Oaspeții au…

- ACS Mausoleul Marașești – ACS Sepsi SIC 5-5 (2-2) ACS Mausoleul Marașești a jucat duminica, 19 noiembrie, cu una dintre formațiile din grupul celor mai bune din Liga 1 la futsal, ACS Sepsi SIC. In tur, la Sfantu Gheorghe, gazdele caștigasera cu 6-3 iar in ultimele etape obținusera doua victorii și se…

- Prima liga israeliana de fotbal se va relua pe 25 noiembrie, a anuntat, luni, Liga Profesionista Israeliana de Fotbal (IPFL), citata de Xinhua. Campionatul a fost suspendat pe 7 octombrie, dupa izbucnirea conflictului Israel-Hamas. Meciurile vor avea loc cu portile inchise, conform deciziei Comandamentului…

- ACS Mausoleul – ACS Șoimii Șimand 12-1 (5-0) Echipa de futsal ACS Mausoleul Marașești se așaza temeinic in Liga 1 dupa ce duminica, 5 noiembrie, intr-o partida disputata in Sala Polivalenta in runda a 7-a a caștigat in campionat a patra oara și a treia oara, consecutiv. Formația antrenata de Marius…

- ACS West Deva – ACS Mausoleul Marașești 7-8 (5-4) ACS Mausoleul Marașești a obținut luni seara a treia victorie in campionatul Ligii 1 la futsal și a doua in deplasare, dupa cea de la Targu Mureș din runda a treia. La Deva, formația pregatita de Marius Cozma și manageriata de Romeo Dragan a dispus cu…

- Cainele CEIA (Luna, cum o alinta pompierii), cainele de cautare-salvare al pompierilor ISU Vrancea, a caștigat medalia de bronz la Campionatul de Dresaj al cainilor de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne – Ediția 2023, categoria caine pentru cautare și salvare persoane in mediu urban, desfașurat…

- ACS Mausoleul Marașești – Luceafarul Buzau 4-3 (1-1) ACS Mausoleul și Luceafarul Buzau au avut o disputa foarte spectaculoasa duminica seara, in Sala Polivalenta din Marașești, in etapa a cincea a a campionatului Ligii 1 la futsal. Gazdele au deschis scorul prin Fernando Dobre, in minutul 18, dar scorul…

- United Galați – ACS Mausoleul Marașești 6-1 (1-1) ACS Mausoleul Marașești a jucat in etapa a 4-a a campionatului Ligii 1 la futsal, duminica, 15 octombrie, in deplasare la campioana Romaniei, United Galați. A fost o prima repriza incheiata la egalitate, prin golurile reușite de Al Ioani, pentru oaspeți,…