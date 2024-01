Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari.Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei, informeaza Antena 3. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Sute de zboruri au fost anulate, iar transportul feroviar a fost și el afectat. Ploaia inghețata din centrul și sudul Germaniei a blocat miercuri sute de zboruri și a perturbat calatoriile cu trenul, in timp ce ninsorile abundente din capitala Norvegiei au dus la inchiderea…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Europa se confrunta cu o creștere fulminanta a cazurilor de pneumonie in randul copiilor, ceea ce trezește ingrijorari cu privire la o posibila epidemie pornita ca urmare a situației critice din China. Institutul olandez pentru cercetarea serviciilor de sanatate (NIVEL), situat in Utrecht, a raportat…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi…

