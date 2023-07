Stiri pe aceeasi tema

- Paduri intregi din județul Caraș-Severin au fost distruse, dupa o tornada puternica formata in munți. Oamenii sunt complet șocați de ce au gasit dupa furtuna devastatoare.Vremea extrema a distrus peste 2.600 de hectare de paduri. Silvicultorii din Caraș-Severin transmit ca aproape 300.000 de metri cubi…

- Incendii in sudul Italiei. Dealul din jurul templului antic din Segesta, Sicilia, a fost redus la cenușa. In Puglia, turiștii fug de plaje de teama flacarilor.Imagini aeriene surprind incendiile care au cuprins dealurile din jurul templului din Segesta, ramașițele orașului antic datand din secolul…

- Trei morți și peste 2.000 de persoane evacuate. Acesta este bilanțul incendiilor care mistuie Sicilia de peste 24 de ore. Președintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, a cerut ajutorul Protecției Civile Naționale, care a trimis echipe de sprijin. Sebastiano Musumeci, ministrul Protecției Civile a…

- Grindina cat o minge de tenis a lovit Lombardia din nordul Italiei, miercuri, 19 iulie. Un videoclip postat pe rețelele de socializare a aratat grindina puternica care cadea in timp ce fulgerele au luminat cerul nopții. Italia a plasat 23 de orașe in stare de alerta roșie in timpul unui val de caldura…

- Provincia Trentino din nordul Italiei ia in considerare mutarea in Romania a unui urs ''problema'', cunoscut atat sub numele de JJ4, cat si de Gaia, a anuntat vineri tribunalul administrativ din Trento, care instrumenteaza o disputa juridica privind uciderea animalului.

- Luni dupa amiaza, in mai multe localitați din județul Buzau, ploile torențiale au facut prapad! La Breaza, de exemplu, o furtuna a afectat gradinile oamenilor dupa ce a plouat zeci de minute cu grindina. Localnicii au publicat imediat fotografii care arata dezastrul de dupa furtuna și grindina cu dimensiuni…

- Vijelia din Capitala care a durat pana in 30 de minute a provocat mai multe pagube in Sectorul 6. Aici, mai multe mașini parcate au fost distruse de un copac rupt de furtuna.Echipaje de pompieri intervin la fața locului pentru a elibera zona.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita cum s-a intamplat…

- Numarul morților in urma inundatiilor catastrofale din nordul Italiei a urcat la 14 dupa ce vineri a fost gasit cadavrul unui barbat varstnic in orasul Faenza, transmite DPA care citeaza agentiile ANSA si Adnkronos. In același timp, codul roșu de inundații se menține in regiunea Emilia Romagna și in…