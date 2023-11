Stiri pe aceeasi tema

- Coasta sudica a Marii Britanii a fost lovita in plin de furtuna Ciaran, care a provocat deja pagube materiale și panica in randul populației. Vanturile au atins viteze de 170 km/ora și au smuls acoperișuri de pe case, au spart geamuri și au facut ca mobilierul din gradinile britanicilor sa zboare pe…

- Furtuna Ciaran, care s-a abatut joi asupra vestului Europei cu vanturi de peste 200 km/h si ploi abundente, a omorat o persoana si a lasat 1,2 milioane de familii fara electricitate in Franta, obligand autoritatile din regiune sa inchida aeroporturile, caile ferate, serviciile de feribot si scolile.

- Doua școli evreiești din Londra au fost inchise, joi, pentru „siguranța copiilor”, informeaza SkyNews. Decizia a fost luata dupa o creștere a numarului de incidente de antisemitism raportate in Marea Britanie dupa izbucnirea razboiului din Israel.Școala primara Torah Voodas și școala primara Ateres…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Furtuna puternica in Constanța. Vantul, care a suflat si cu peste 70 de kilometri pe ora, a maturat stațiunile de pe litoral. Mai multi copaci au fost culcati la pamant si au cazut pe sosele sau trotuare.

- Conform acordului comercial UE-Marea Britanie post-Brexit, vehiculele electrice trebuie sa aiba 45% din componente fabricate in UE sau Marea Britanie, incepand cu 2024, cu o cerinta de 50%-60% pentru celulele si pachetele de baterii, iar in caz contrac se vor confrunta cu tarife de import britanice…

- Anul școlar bate la ușa in Marea Britanie, dar pentru cateva mii de elevi acesta va incepe in condiții speciale. Asta dupa ce autoritațile au decis sa inchida peste 150 de școli in a caror construcție este inclus un tip de beton care risca sa provoace accidente.

- Ajuns la varsta de 36 de ani, fostul lider mondial Andy Murray revine in echipa de Cupa Davis a Marii Britanii, urmand sa dispute faza grupelor in luna septembrie. In Grupa B, Marea Britanie va intalni Australia, Franta si Elvetia, intre 12 si 17 septembrie, primele doua clasate obtinand calificarea…