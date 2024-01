Furtul animalelor devine răpire și se pedepsește cu închisoarea. Unde se întâmplă Schimbare importanta a legislației in Marea Britanie, unde furtul animalelor va fi considerat in scurt timp rapire și va fi incadrat ca fapta penala pedepsita cu inchisoarea. Un astfel de proiect de lege se afla in dezbatere la Londra. Potrivit legislatiei in vigoare, animalele de companie sunt considerate proprietate, iar furtul este reglementat de Legea furtului. Daca proiectul va fi aprobat, cainii si pisicile vor fi considerate fiinte simtitoare și nu vor mai fi un bun, ca acum. Cat despre furt, acesta va fi considerat rapire, potrivit AlephNews. In Marea Britanie furturile de animale de companie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

