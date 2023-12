Stiri pe aceeasi tema

- Facturile la electricitate și gaze pentru firme vor trebui transmise prin sistemul ANAF de la 1 ianuarie 2024, insa ele trebuie sa respecte un standard reglementat de ANRE. Așa cum arata acum, acest standard se bate cap in cap cu e-factura, iar furnizorii cer autoritaților clarificari. Vor fi probleme…

- Majoritatea romanilor (70%) considera ca principalul avantaj al unei locuinte eficiente energetic este economisirea prin reducerea costurilor cu energia, releva rezultatele unui studiu de specialitate, publicat marti.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in ședința de guvern ca valabilitatea voucherelor pentru energie se prelungește pana pe 31 martie 2024. Voucherele erau valabile pana la sfarșitul acestui an.

- ”Imi doresc ca iarna asta romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor. E important, pentru ca Romania are o schema de compensare-plafonare care inseamna ca, practic, sustinem diferenta dintre pretul pe factura al fiecarui roman sau al unor companii romanesti, ca sunt si clienti non-casnici,…

- Guvernul va putea deconta cu intarziere facturile emise de furnizorii de energie și gaze, plațile urmand sa fie facute in limita sumelor disponibile in Fondul de Tranziție Energetica (unde se strang banii din suprataxarea companiilor din energie). Prevederea apare intr-un proiect de ordonanța de urgența…

- Efect in factura de la energie? Avertismentul unui fost șef SRI in privința razboiului din Israel: 'Agresivitatea se hranește cu energie scumpa!'Agresivitatea se hranește cu energie scumpa, transmite fostul șef al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, in contextul razboaielor din Ucraina…

- Comunicat de presa| Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Peste 15.000 de moți au primit factura redusa cu 50% la energie electrica Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Peste 15.000 de moți au primit factura redusa cu 50% la energie electrica Electrica Furnizare a emis peste 20.000 de facturi reduse…

