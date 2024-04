Furia internetului: ”Cea mai frumoasă femeie din lume” șochează cu imagini fără haine! Un nou val de controverse a lovit internetul dupa ce Paige Spiranac, fosta jucatoare profesionista de golf și desemnata ”cea mai frumoasa femeie din lume” in 2022, a postat imagini controversate cu ea aproape complet dezbracata. Clipul postat pe rețelele de socializare a generat un adevarat haos online, determinand reacții aprinse din partea utilizatorilor de pe internet. In imaginile publicate in galeria foto , Spiranac se autoironizeaza pentru lipsa de punctualitate, aparand in ipostaze provocatoare, sub titlul ”Intalnire la 7:30. Eu la 7:15”. Gestul indrazneț al fostei sportive a starnit un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz se afla in lumina reflectoarelor inca de mica, iar bineințeles ca acest lucru nu i-a adus intotdeauna aprecierea tuturor, așa cum de altfel era și de așteptat, caci parerile oamenilor sunt imparțite. Ei bine, in cadrul unui interviu pentru Spynews.ro, actrița ne-a spus cum reacționeaza ea…

- De astazi, 13 martie 2024, romanii au ocazia sa investeasca in titlurile de stat TEZAUR, printr-un program lansat de Ministerul Finanțelor. Tezaur este noua serie de titluri de stat de la Ministerul Finanțelor. Aceasta a patra ediție vine cu dobanzi anuale tentante de 6,10% și 6,85%, pentru maturitați…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a venit cu o propunere inedita, miercuri! Premierul in funcție propune ca lista pentru alegerile europarlamentare sa fie deschisa de o femeie care sa nu fie membra a PSD, dar nici a PNL. Marcel Ciolacu a venit cu o propunere inedita, dupa ce președintele PNL, Nicolae…

- Președintele american Joe Biden s-a referit miercuri de doua ori la fostul cancelar german Helmut Kohl in loc de fostul cancelar Angela Merkel, in timp ce a povestit despre o conversație din 2021, in timpul unor eveniment de campanie, potrivit NBC. A fost a doua oara in patru zile cand Biden a amintit…

- O femeie internata cu copilul in Spitalul Judetean „Mavromati” din Botosani a filmat gandaci mergand pe peretii saloanelor si sustine ca pe la ferestrele unitații medicale intra aerul rece de afara. In imaginile postate de femeie pe Facebook se vede cum pe faianta dintr-un salon de spital, dar si pe…

- O femeie internata cu copilul in Spitalul Judetean „Mavromati” din Botosani a filmat gandaci mergand pe peretii saloanelor si sustine ca pe la ferestrele unitații medicale intra aerul rece de afara. In imaginile postate de femeie pe Facebook se vede cum pe faianta dintr-un salon de spital, dar si pe…

- Continue reading Un avocat stagiar din Cluj a fost șantajat cu mii de euro dupa ce a trimis o serie de fotografii intime catre doi șarlatani, online, crezand ca ar conversa cu o femeie at Info real.